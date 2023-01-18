هذه تفاصيل وصية إيفانا ترامب التي تركت 34 مليون دولار

كشفت مجلة فوربس عن تفاصيل وصية إيفانا، الزوجة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركت 34 مليون دولار.

وخلفت إيفانا ثلاثة أطفال و34 مليون دولار مقسمة بين عدة أصول، وكلبا بعد وفاتها في جويلية الماضي.

ووفا لمجلة فوربس فإن الثروة ستقسم بين أطفالها، دون جونيور وإيفانكا وإريك ترامب.

وتركت عقارين لأصدقاء لها، وحاولت ترك عقار آخر لزوجها السابق روسانو روبيكوندي، لكنه توفي قبلها.

أيضا، تشمل التركة بعض الممتلكات في الخارج، ولم يحصل الرئيس السابق، الذي شارك في تشييعها، على شيء.

وتقول فوربس إن أبرز الأصول في ملكية إيفانا، منزل مستقل في مدينة نيويورك، يقع على بعد نصف مربع سكني من سنترال بارك.

ويحاول ورثتها حاليا بيعه، ويطلبون 26.5 مليون دولار ثمنا له.

لكن المجلة تقول إنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيحصلون على هذا المبلغ، الذي سيقسم بالتساوي بين أطفالها الثلاث.

وفي عام 2019، قدرت فوربس أن قيمة دون جونيور وإريك تبلغ حوالي 25 مليون دولار لكل منهما.

بينما كانت ثروة إيفانكا أكثر من 375 مليون دولار، بعد أن بدأت علامتها التجارية الخاصة للأزياء وتزوجت من عائلة ثرية.

ومنذ عام 2019، تخلى الأطفال الثلاثة عن حصصهم البالغة 7.5٪ في فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة.

وذلك كجزء من عملية بيع ضخمة سمحت لكل منهم بالحصول على أكثر من 10 ملايين دولار، وفقا لتقديرات فوربس.

المستفيدة الأكبر من ثروة إيفانا من خارج عائلتها

وحسب فوربس فإن المستفيدة الأكبر خارج أطفال ترامب هي دوروثي كاري، التي تلقت شقة في فلوريدا قيمتها أزيد من مليون دولار.

وعملت كاري مع عائلة ترامب لعقود كمربية ثم مساعدة لإيفانا وظلت قريبة منهم لسنوات.

وفي عام 2021 أعطت إيفانا ملكية أخرى في سانت تروبيه لصديقتها إيفلين جاليت، وهي شخصية غير معروفة.

تركت إيفانا أيضا بحسب فوربس جميع ملابسها للصليب الأحمر الأميركي وجيش الخلاص.

كذلك، استثنت الملابس المصنوعة من الفرو التي وجهت ببيعها مع ذهاب العائدات إلى أطفالها الثلاثة.

وتسمح دائرة الإيرادات الداخلية لأي شخص بوراثة 12 مليون دولار معفاة من الضرائب.

لكن الحكومة تأخذ ما يصل إلى 40٪ من المبالغ التي تزيد عن ذلك.

وتوقعت فوربس أن يصل إجمالي الضرائب العقارية إلى 8.7 مليون دولار.