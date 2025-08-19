هذه تفاصيل وقائع الفساد في قضية “أناب 2”

تأجيل محاكمة الوزيرين كعوان وقرين و11 متهما إلى تاريخ 2 سبتمبر المقبل

10 سنوات من التسيير الكارثي للوكالة… وتجاوزات بنيوية بالجملة

التلاعب بالإشهار العمومي ومنح إعلانات بطريقة مشبوهة لجرائد وهمية

توزيع المال العام بالمحاباة… و3 تهم ثقيلة تلاحق المتهمين الرئيسيين

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، إلى تاريخ 2 سبتمبر الداخل، محاكمة ملف الفساد المعروف بـ” أناب 2″، المتابع فيه 13 متهما، من بينهم وزيرا الاتصال السابقان جمال كعوان وحميد قرين، إضافة إلى المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أمين شيكر، عن وقائع تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة من خلال التلاعب بالإشهار العمومي ومنح مساحات إعلانية بطريقة مشبوهة لجرائد مجهرية وأخرى وهمية.

وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين الـ5 وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، “إبراهيم. ب” في المناداة على جميع الأطراف المعنية بملف الحال من متهمين وشهود وأطراف مدنية، لتلتمس هيئة الدفاع إرجاء النظر في قضية الحال، ثم يقرر بعدها رئيس القطب تأجيل القضية إلى تاريخ 2 سبتمبر الداخل.

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فقد وجهت لعدد من المتهمين، بينهم الوزير السابق للاتصال جمال كعوان، والمدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أمين شيكر، الموقوفان، تهم ثقيلة، تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل منح مزايا غير مستحقة للغير، التبديد العمدي لأموال عمومية، إلى جانب منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

فيما استفاد عدد من المتهمين، على غرار الوزير السابق للاتصال، عبد الحميد قرين، الموضوع تحت إجراء الرقابة القضائية، من الانتفاء الجزئي، بعد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإسقاط تهمتي التبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، حيث تم متابعتهم فقط بتهمة واحدة وهي إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل منح مزايا غير مستحقة للغير.

التحقيق القضائي، الذي انطلق سنة 2023، أنجزته المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، أفضى إلى إيداع كعوان وشيكر الحبس المؤقت، للاشتباه في تورطهما في التسيير العشوائي والكارثي للوكالة الوطنية للنشر والإشهار في الفترة الممتدة بين 2008 و2018، وهي الفترة التي شهدت منح مساحات إعلانية لجرائد وهمية، وأخرى مجهرية ومحاباة عناوين صحفية محددة على حساب الشفافية وتكافؤ الفرص.

فيما كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية، عن “تجاوزات بنيوية” في تسيير الإشهار العمومي، حيث تبين أن المدير الأسبق لوكالة “أناب”، أمين شيكر، منح لزوجته مساحات إشهارية وإعلانية دون وجه حق، وعلى هذا الأساس وجهت له تهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة مما أدى إلى التبديد العمدي للأموال العمومية.

ويأتي فتح ملف “أناب 2” بعد أسابيع من إسدال الستار على “أناب 1” وقطاع الشباب والرياضة”، الذي انتهى بأحكام أصدرتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، تراوحت بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا، مع إيداع الوزير الأسبق للشباب الرياضة عبد القادر خمري الحبس في الجلسة.