هذه تكلفة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا

تبلغ تكلفة سياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية بفرنسا حوالي 1.8 مليار يورو سنويًا.

نشرت محكمة الحسابات الفرنسية اليوم، الخميس 4 جانفي، تقريرا حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وما تكلفه للخزينة الفرنسية.

حسب ذات التقرير، تبلغ التكلفة المباشرة لسياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية حوالي 1.8 مليار يورو سنويًا، والتي تقوم بتعبئة ما يقرب 16000 موظف مدني وعسكري بدوام كامل.

وتبلغ تكلفة يوم من الاحتجاز 602 يورو للشخص الواحد، بينما يقدر معدل تكلفة “الترحيل القسري الفعال” بـ 4.414 يورو حسب الوثيقة.

التقرير أفاد أنه بين عامي 2019 و2022 أصدرت السلطات الفرنسية 447.257 إلزامًا بمغادرة الأراضي الفرنسية. لكن تنفيذ هذه الإلزامات وترحيل المعنيين يعوقه عدة صعوبات يقول التقرير، ما يجعل السلطات الفرنسية تنفذ فقط 12 بالمئة من إلزامات الترحيل.

ما جعل وزارة الداخلية الفرنسية ومنذ أوت 2022 تركز جهودها على الأشخاص الذين يحتمل أن يتسببوا في الإخلال بالنظام العام، يقول تقرير محكمة الحسابات.