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الجزائر

هذه تواريخ مسابقات الالتحاق بالطب والصيدلة وطب الأسنان

ع.س
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هذه تواريخ مسابقات الالتحاق بالطب والصيدلة وطب الأسنان
أرشيف

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي، تواريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة، حيث ستكون يوم 10 ديسمبر المقبل، بالنسبة لمسابقة الطب و13 ديسمبر لمسابقة الصيدلة وطب الأسنان.

وأوضحت الوزارة في قرار بتاريخ 19 جوان الجاري، اطلعت عليه “الشروق”، أن مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة “الإقامة” يخص كليات الطب بجامعات الجزائر، وجامعة تيزي وزو، والبليدة1، وبجاية، والأغواط، وقسنطينة 3، وسطيف1، وجامعة باتنة2، إضافة إلى كلية الطب بجامعة عنابة، وورقلة ووهران1، وسيدي بلعباس، وبشار ومستغانم.

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