هذه توجيهات الرئيس تبون خلال اجتماع حول آخر تحضيرات ألعاب البحر المتوسط
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، اجتماعا يخص آخر التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات للمسؤولين المعنيين بالتظاهرة المتوسطية بالمتابعة الدقيقة لكل الترتيبات لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية، تشريفا لصورة وسمعة الجزائر.
#هام
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يترأس اجتماعا، يخص آخر التحضيرات للألعاب البحر الأبيض المتوسط. pic.twitter.com/YJYeKb7s23
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) June 2, 2022