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الجزائر

هذه توجيهات الرئيس تبون خلال اجتماع حول آخر تحضيرات ألعاب البحر المتوسط

الشروق أونلاين
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هذه توجيهات الرئيس تبون خلال اجتماع حول آخر تحضيرات ألعاب البحر المتوسط
ح.م
جانب من الاجتماع

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، اجتماعا يخص آخر التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات للمسؤولين المعنيين بالتظاهرة المتوسطية بالمتابعة الدقيقة لكل الترتيبات لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية، تشريفا لصورة وسمعة الجزائر.

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