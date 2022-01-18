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الجزائر

هذه توجيهات بلعابد للتعامل مع الوضع الصحي الراهن بالمؤسسات التعليمية

الشروق أونلاين
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هذه توجيهات بلعابد للتعامل مع الوضع الصحي الراهن بالمؤسسات التعليمية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي، أشغال ندوة وطنية خُصِّصت للوقوف على الوضعية الصحية بالمؤسسات التعليمية قدم خلالها التعليمات والتوجيهات اللازمة للتعامل الفعّال مع الوضع الراهن.

وأوضح بيان للوزارة إن وزير التربية أكد على ضرورة المتابعة الشخصية والدقيقة للوضع في المؤسسات التعليمية بالتنسيق التام مع مديريات الصحة عند ظهور حالات مشتبه فيها أو مؤكدة واتخاذ التدابير التي تنص عليها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 10 جانفي 2021 المتعلقة بتعزيز الجهاز الصحي للوقاية ومكافحة كوفيد-19 في الوسط المدرسي.

وفي هذا الصدد، شدّد الوزير، على ضرورة تجنّد الجميع لمواجهة هذا الوباء بكل فعالية والحرص على المتابعة الآنية للوضعية الصحية بكل المؤسسات التعليمية وكذا التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي مع ضرورة تفعيل خلايا المتابعة بإشراف مباشر من مدير ي التربية وضمان تقديم المعلومات الصحيحة لتطمين الأولياء والرأي العام حتى لا يعمّ القلق الناتج عن إتباع الشائعات.

 وفي نفس السياق، أكد الوزير على ضرورة التنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية لوضع إستراتيجية للعمل التحسيسي والالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية إلى جانب التذكير بضرورة مواصلة عملية التلقيح الذي يعتبر أنجع وسيلة للحماية، خاصة وأن بلادنا بذلت مجهودات كبيرة لإنتاج اللقاح محليا.

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