هذه توصيات “بريكس” حول استخدام الذكاء الاصطناعي

أوصى وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس” المجتمعون في جنوب إفريقيا، بترشيد استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء هذا في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لقمة المجموعة، التي تحتضنها جنوب إفريقيا في أوت المقبل.

ودعا البيان إلى “تطوير مسؤول وأخلاقي للذكاء الاصطناعي، من أجل استخدامه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الشامل لجميع المجتمعات”.

كما عبّر الوزراء المجتمعون عن دعمهم “للتواصل والتعاون بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتعزيز المنافع المتبادلة، وتعزيز الحوكمة الدولية لهذا المجال”.

“وتشجّع بريكس على تبادل السياسات والحوارات حول الذكاء الاصطناعي، بهدف استكشاف إنشاء إطار حوكمة عالمي فعال بهدف حماية حقوق الإنسان وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي”، يضيف ذات البيان.