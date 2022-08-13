هذه توصيات وزارة الصحة لتجنب مخاطر موجة الحر

ذكرت وزارة الصحة المواطنين بالاحتياطات الواجب اتخاذها خلال الأيام التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتجنب مخاطر ضربات الشمس.

وقالت الوزراة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك إنه نظرا للارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي تشهده بلادنا هذه الايام، “تذكر وزارة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة، حيث يعتبر الأطفال الصغار و الأشخاص المسنّون و كذا ذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ”.

الاحتياطات الواجب اتخاذها:

1- غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس.

2- إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

3- تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

4- إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

5- إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة و واسعة و امكثوا تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.

6- قوموا بالاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكنكم ذلك.

7- تناولوا كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين.

8- تفادوا النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…).

أثناء موجة حر شديدة، انتبهوا إلى الأعراض التالية:

– آلام في الرأس،

– الرغبة في التقيؤ،

– عطش شديد،

ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف،

تشوّش ذهني.

قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ و يجب التصرف بسرعة:

1- اتصلوا بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية)، و في انتظار وصوله:

2- ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد.

3- شرب الماء، رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.