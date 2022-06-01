هذه توصيات وزير النقل لتطوير السياسة التجارية للجوية الجزائرية

دعا وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الأربعاء، القائمين على تسيير الخطوط الجوية الجزائرية إلى مضاعفة الجهود لتطوير السياسة التجارية للشركة وجعلها أكثر جاذبية، من خلال عصرنة آليات التسويق، برفع مستويات البيع عن بعد واعتماد الدفع الإلكتروني.

وجاء في بيان للوزارة “ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، والمدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها، حيث خصص هذا الاجتماع للإطلاع على السياسة التجارية للشركة وسبل تطويرها”.

خلال هذا اللقاء، قدم القائمون على تسيير الناقلة الجوية، عرضا حول مختلف النشاطات التجارية للمؤسسة، والإستراتيجية المنتهجة في مجال التسويق، وعدد من الآليات التقنية والعملياتية الخاصة بالأسعار المقترحة من طرف الشركة المتعلقة بالتذاكر والخدمات المقدمة التي تمحورت حول:

1-إعتماد الشركة على نظام تسيير العائدات (Yield Management) وهو النظام المعمول به دوليا في تحديد أسعار التذاكر الخاضع لقانون العرض والطلب.

2-محافظة الشركة على نفس الأسعار المعتمدة في 2019 كسنة مرجعية بحساب بعض المتغيرات المتعلقة بأسعار الوقود و التأمينات وسعر الصرف.

3-تقديم أقل الأسعار بالمقارنة مع شركات الطيران الأجنبية الناشطة على نفس الخطوط في فترات الذروة بالأرقام و الإحصائيات الدقيقة.

4-التحكم في أسعار التذاكر المسوقة عن طريق شركاء المؤسسة كالوكالات السياحية محليا ودوليا، والمواقع الإلكترونية المتخصصة عبر اتفاقيات بينية لتفادي المضاربة.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تنظيم وتحسين التسويق بالوكالات التجارية التابعة للمؤسسة على المستوى المحلي و الدولي، والتفكير في اقتراح عروض ترويجية تتماشى مع متطلبات السوق والتنافسية مع شركات الطيران الأجنبية خاصة مع عودة النشاط تدريجيا.

كما أكد الوزير، على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة وتنويعها، والتكفل الجيد بالزبائن، وتوفير كل شروط الراحة والأمان على متن الطائرات، تماشيا مع البرنامج التكميلي المتضمن تعزيز الرحلات الجوية تزامنا مع موسم الاصطياف الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذا النمط من النقل.