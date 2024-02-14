هذه توقعات أوبك حول الطلب على النفط عامي 2024 و2025

جددت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، الثلاثاء، توقعاتها بتسجيل نمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025 مع تحقيق نمو اقتصادي أعلى في نفس العامين.

وذكرت المنظمة، في تقريرها الشهري، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بـ 2.25 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وفي حدود 1.85 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، لافتة إلى أن التوقعات لكلا العامين لم تتغير عن التوقعات الصادرة في تقرير الشهر الماضي.

وتوقعت “أوبك” أن يمتد الاتجاه الإيجابي للنمو الاقتصادي إلى النصف الأول من 2024، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024 و2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال قويا، ويمكن أن تتحقق احتمالات المزيد من الصعود في جميع الاقتصادات الرئيسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغير الأعضاء في المنظمة.