هذه توقعات إنتاج الجزائر من الغاز خلال سنة 2028

من المتوقّع أن يصل إنتاج الجزائر من الغاز 146.7 مليار متر مكعب في 2028، حسب ما أعلن عنه المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان ميلود مجلد، أنّ إنتاج الغاز الطبيعي، سينمو بمعدل 1.4 بالمائة سنوياً، ليصل إلى 146.7 مليار متر مكعب في 2028.

وأوضح المسؤول ذاته أنّ هذا النمو يعود إلى تشغيل حقول غازية جديدة بين عامي 2024 و2028، بإنتاج إضافي قدره 16.3 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى زيادة إنتاج حاسي الرمل وتطوير مكمن توات “اللذين يساهمان في المحافظة على إنتاج أكثر من 130 مليار متر مكعب سنوياً” خلال الفترة نفسها.

وفي إطار مساعي القطاع لضمان أمن هذه الإمدادات ورفع الإنتاج، لاسيما الغازي، أكد المسؤول نفسه أنّ القطاع اتخذ عدة تدابير أخرى، منها تعزيز قطاع المناجم الوطني (جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبسيط الإجراءات ومناخ الأعمال)، وتكثيف الجهود في مجال الإنتاج والتصدير والانتهاء من المشاريع التي في طور التطوير ورفع نسبة استرجاع البترول والغاز، وتنويع المزيج الطاقوي.