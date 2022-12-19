هذه توقعات الطقس عبر كافة الولايات الإثنين

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين تسجيل أجواء مستقرة عبر جل المناطق مع درجات حرارة معتدلة.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف جل المناطق أجزاء صافية ومستقرة، أما عن درجات الحرارة المرتقب تسجيلها لظيهرة الإثنين فستتراوح مابين 17 و21 درجة على المناطق الساحلية وما بين 13 و20 درجة على المناطق الداخلية ومابين 16 و28 درجة على المناطق الجنوبية.