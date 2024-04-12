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اقتصاد

هذه توقعات الطلب العالمي على النفط في 2025

الشروق أونلاين
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هذه توقعات الطلب العالمي على النفط في 2025

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عن توقعاتها الخاصة بانتاج النفط خلال سنتي 2024 و 2025، حيث قالت بأن الانتعاش الحاصل بعد أزمة كورونا وتزايد أسطول المركبات الكهربائية، من شأنه تخفيض الطلب على الذهب الأسود.

وحسب ما جاء في تقريرها الشهري، فان نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري سيكون بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، بدلا من 1.3 مليون برميل يوميًا، وفقا لما جاء في توقعات الشهر الماضي.

وكشف ذات المصدر عن انخفاض الطلب على النفط خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 120 ألف برميل، حيث ارتفاع الطلب إلى مستوى 1,6 مليون برميل بدلا من 1,720 مليون برميل.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية، ارتفاع الإنتاج العالمي من النفط بمقدار 770 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 102.9 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري.

وبخصوص سنة 2025، فقد توقعت الوكالة في تقرير سوق النفط الشهري، نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، حيث سيكون للدول غير المنظوية في مجموعة “أوبك+” بقيادة الولايات المتحدة، دور فعال في زيادة المعروض العالمي .

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