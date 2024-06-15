هذه توقعات حالة الطقس أيام عيد الأضحى

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أيام عيد الأضحى المبارك طقسا مشمسا عبر كافة الولايات.

وأفاد الديوان أن درجات الحرارة القصوى ليوم الأحد أول أيام العيد ستتراوح ما بين 26 و36 درجة على المناطق الساحلية والقريبة منها.

وما بين 32 على 39 درجة على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الجنوبية فستشهد حرارة ما بين 34 إلى 47 وتصل بوسط الصحراء إلى 49 درجة مئوية.

أما حالة الطقس ثاني أيام العيد فستتراوح درجات الحرارة ما بين 28 إلى 33 درجة عبر السواحل، وما بين 35 على 42 في الولايات الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة ما بين 42 إلى 49 درجة مئوية.

كما توقع الديوان أن يشهد ثالث أيام العيد درجات حرارة ما بين 26 على 32 درجة عبر السواحل، وما بين 34 إلى 44 عبر الولايات الداخلية وما بين 36 إلى 42 درجة على منطقة تندوف والاهقار والطاسيلي وتصل إلى 49 درجة مئوية على الشريط الحدودي الجزائري المالي وكذا وسط الصحراء.