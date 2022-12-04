هذه توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين بجميع الولايات

ستتميّز حالة الطقس يوم الإثنين بأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بالولايات الشمالية والجنوبية، حسب ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية.

ومع ذلك، يتوقع أن تتلبّد السماء بالغيوم محليا بداية من الظهيرة في منطقة بشار، شمال الصحراء، ومنطقة الواحات.

أما درجات حرارة القصوى المرتقبة، فيتوقع أن تتراوح بين 22 و25 درجة في المناطق الساحلية، وبين 14 و25 درجة في الولايات الداخلية. على أن تصل إلى غاية 33 درجة بجنوب البلاد.