هذه توقعات درجات الحرارة خلال عيد الأضحى

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المصادف ليوم الأربعاء، ارتفاعا محسوسا عبر معظم المناطق.

وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فستتراوح درجات الحرارة المرتقب تسجيلها على المناطق الساحلية ما بين 31 إلى 39 ، وما بين 30 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 37 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الأربعاء المصادف لأول يوم من عيد الأضحى المبارك: تتراوح ما بين 31 إلى 39 درجة على المناطق الساحلية

وما بين 30 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية

وما بين 37 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWYAUI pic.twitter.com/9tLZR0Y05W — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) June 27, 2023

وعن حالة الطقس فستشهد المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم. حيث يرتقب خلال الظهيرة تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء غفشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الوسطى، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة. وأجواء مفشاة جزئيا على باقي المناطق.