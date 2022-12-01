-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هذه توقّعات حالة الطقس ليوم الجمعة بجميع الولايات

الشروق أونلاين
  • 186
  • 0
هذه توقّعات حالة الطقس ليوم الجمعة بجميع الولايات
أرشيف
حالة الطقس: ثلوج منتظرة في بعض القمم

ستتميّز حالة الطقس يوم الجمعة 2 ديسمبر، بأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا، بالمناطق الوسطى. مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

وفي المناطق الشرقية، ستكون الأجواء مغشاة غالبا. وهو نفس الأمر بالنسبة لجنوب البلاد، باستثناء منطقة تندوف، حيث يتوقع أن تكون الأجواء صافية.

أما بالمناطق الغربية، فالأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط بعض الزخات المطرية. على أن تتحسن حالة الطقس على المناطق الداخلية والهضاب العليا أواخر الليل.

وبالهضاب العليا دائما، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع تساقط بعد الثلوج على قمم الجبال.

مقالات ذات صلة
عمار طالبي: الراحل سعدي كان ثابتا ومناضلا ومكافحا على المبدأ الذي يؤمن به

عمار طالبي: الراحل سعدي كان ثابتا ومناضلا ومكافحا على المبدأ الذي يؤمن به

بن سليمان: نحو “إعادة تنظيم جذرية” للخطوط الجوية الجزائرية

بن سليمان: نحو “إعادة تنظيم جذرية” للخطوط الجوية الجزائرية

تقرير مغربي وهمي عن الجزائر لصرف أنظار الشارع

تقرير مغربي وهمي عن الجزائر لصرف أنظار الشارع

الدرك الوطني يوجه تحذيرا لسائقي مركبات نقل البضائع

الدرك الوطني يوجه تحذيرا لسائقي مركبات نقل البضائع

وضع عبد القادر خمري تحت الرقابة القضائية في قضية وكالة الإشهار

وضع عبد القادر خمري تحت الرقابة القضائية في قضية وكالة الإشهار

متابعة عناوين المذكرات القابلة للتحويل لمؤسسة ناشئة

متابعة عناوين المذكرات القابلة للتحويل لمؤسسة ناشئة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد