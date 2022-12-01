هذه توقّعات حالة الطقس ليوم الجمعة بجميع الولايات

ستتميّز حالة الطقس يوم الجمعة 2 ديسمبر، بأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا، بالمناطق الوسطى. مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

وفي المناطق الشرقية، ستكون الأجواء مغشاة غالبا. وهو نفس الأمر بالنسبة لجنوب البلاد، باستثناء منطقة تندوف، حيث يتوقع أن تكون الأجواء صافية.

أما بالمناطق الغربية، فالأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط بعض الزخات المطرية. على أن تتحسن حالة الطقس على المناطق الداخلية والهضاب العليا أواخر الليل.

وبالهضاب العليا دائما، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع تساقط بعد الثلوج على قمم الجبال.