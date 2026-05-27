هذه حالة الطقس في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجزية في نشرية حول حالة الطقس لأول أيام عيد الأضحى المبارك من هبوب رياح وقوية وتساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفاد الديوان في نشرية حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: إليزي، جنات وتمنراست.

كما حملت النشرية تنبيها حول هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: المنيعة، تيميمون، إن صالح، تمنراست، جنات، إن قزام، أدرار وبرج باجي مختار.

كما أوضح الديوان أن الصفاء سيميز باقي الولايات خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.