هذه حصيلة المداهمات المشتركة لوحدات الدرك والشرطة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع وحدات الأمن الوطني من توقيف 325 شخص مبحوث عنه وحجز 4687 قرص مهلوس،في عمليات مداهمة مشتركة خلال ليلة رأس السنة عبر كامل ولايات الوطن.

وحسب حصيلة نشرتها قيادة الدرك الوطني، الثلاثاء، “فقد تم خلال نفس الفترة وفي مجال الشرطة القضائية من خلال مداهمات لأوكار الجريمة، تم تنفيذها توقيف 325 شخص مبحوث عنه وحجز 109 سلاح أبيض، حجز 4687 قرص مهلوس، حجز 438.07 غ من الكيف المعالج، حجز 31.569 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأحجام والأنواع”.

وأضاف “كما تم حجز مبلغ قدره 224.380 دج و100 أورو يمثل عائدات الاتجار غير الشرعي بالممنوعات، توقيف 105 شخص في إطار الهجرة غير الشرعية، حجز قاربين و02 بندقية صيد بحري + منضار ميدان+ 02 جهاز ملاحة + GPS 01 ومحرك قارب صيد”.

وأردف أنه في في مجال أمن الطرقات “تمت مراقبة 60.142 مركبة، أسفرت عن حجز 08 مركبات، 42 دراجة نارية و استرجاع مركبتين(02) مسروقتين، و رفع 6828 جنحة ومخالفة”.

وأشار إلى أنه ” بالنسبة لحصيلة حوادث المرور فقد تم تسجيل 16 حادث مرور خلال ليلة رأس السنة الميلادية، أسفر عن وفاة 07 أشخاص رحمهم الله و جرح 28 آخرين شفاهم الله، مقارنة بنفس الليلة من السنة الفارطة تم تسجيل نقص ملحوظ في عدد الحوادث بـ (-05) حوادث (21 حادث سنة 2020)، الوفيات (-19) وفاة (26 متوفي سنة 2020) و(– 28) جريح (42 جريح سنة 2020)”.