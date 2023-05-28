هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

لاتزال تدخلات فرق الحماية المدنية متواصلة جراء الإضطراب الجوي الذي تشهده العديد والولايات هذه الأيام.

ونشرت الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” حصيلة تدخلات وحداتها على إثر التقلبات الجوية الأخيرة:

1- ولاية المسيلة:

– بلدية المسيلة :تم إخراج سيارتين عالقتين في الوحل على متنها 4 أشخاص بالمكان المسمى دوار ” الشهبة”.

2- ولاية ميلة:

– بلدية تاجنات: القيام بعملية امتصاص المياه الامطار عبر كل من أحياء 412 مسكن و150 مسكن وكذا أمام السوق الأسبوعي.

– بلدية أحمد راشدي: تم إنقاذ 55 رأس غنم داخل إسطبل.

– بلدية تيبرقنت: القيام بعملية امتصاص المياه داخل منزل بمشتة “لبصاير”.

وفي هذا الصدد، أكدت المصالح ذاتها عدم تسجيل أي خسائر بشرية.