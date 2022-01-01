هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال ليلة رأس السنة الميلادية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، السبت، عن حصيلة التدخلات التي قامت بها مختلف وحداتها خلال ليلة رأس السنة الميلادية.

وأوضح بيان للحماية أنه “خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2021 الى 01 جانفي 2022 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا سجلت وحدات الحماية المدنية 2413 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية”.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 27 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 11 عملية تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

كما قامت “وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ163 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 07 أشخاص و إصابة 167 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية، أثقل حصيلة سجلت بولاية البيض بوفاة 04 أشخاص وإصابة 01 شخص بجروح، على إثر إصطدام بين 01 سيارة بشاحنة بالطريق الوطني رقم 118 ببلدية البنود، دائرة الأبيض سيدي الشيخ”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل إسعاف و إنقاذ 33 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون (CO)، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر ولايات :البيض 08 اشخاص، تلمسان 07 اشخاص، أم البواقي 04 اشخاص، المدية 04 اشخاص، المسيلة 04 أشخاص، غرداية 02 شخصين، ميلة 01 شخص، تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان و نقلهم الى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية”.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إطفاء 04 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات : البليدة، غرداية، عنابة والبيض، حيث تسببت هذه الحرائق في اصابة 02 شخصين بضيق في التنفس وإصابة 01 شخص بحروق من الدرجة الأولى بولاية البيض، على اثر حريق شب بمحل تجاري، يقع بحي المسمى الملعب القديم، ببلدية البيض، الضحايا تم تقديم لهم الإسعافات الأولية من طرف مصالحنا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفى المحلي ، تدخل إسعافاتنا مكن من السيطرة على باقي الحرائق و منع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة.