هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال احتفالات المولد النبوي
كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن حصيلة الحوادث التي سُجلت إثر الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.
وحسب بيان للمصالح المعنية فقد “سجلت العاصمة 9 حرائق منها 2 حرائق محلات تجارية بكل من بلدية دالي إبراهيم وبلدية براقي، 3 حرائق شقق بكل بلدية المحمدية بـ2حرائق وسيدي عبد الله بحريق، 4 حرائق أعشاب يابسة بكل بلدية بابا حسن، جسر قسنطينة، العاشور والمحمدية”.
كما سجلت ذات المصالح إصابة 1 امرأة بجروح على مستوى الأذن، تم تكفل بها في عين المكان و تحويلها الى المستشفى باينام .
ولاية عنابة، هي الأخرى سجلت إصابة 1 طفل على مستوى العين تم نقله الى المستشفى المحلى.