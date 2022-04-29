هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الساعات الماضية عدة تدخلات نتيجة التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات.

وحسب بيان للحماية فهذه هي أهم التدخلات التي قامت بها وحداتها على إثر التقلبات الجوية:

1- ولاية جيجل

– بلدية سطارة:

قام اعوان الحماية المدنية بسحب سيارة عالقة في مجرى مائي جرفتها مياه الأمطار بالمكان المسمى الطبة بوشارف دون تسجيل خسائر بشرية.

2- ولاية المسيلة

بلديـة المعاريف:

– القيام بعدة عمليات امتصاص المياه على إثر تسرب مياه واد المحصب إلى داخل 20 مسكن .

-نفوق 115 رأس من الغنم داخل زريبة غمرتها مياه الواد بالمكان المسمى دوار ولادبوعبان .

-القيام بعملية امتصاص المياه من07 منازل على اثر ارتفاع منسوب مياه واد المحصب.

الطريق الولائي رقم09 الرابط بين المعاريف و بئر هني مقطوع على اثر ارتفاع منسوب واد المحصب بالمكان المسمى أولاد بوعبان (تم إعادة فتح الطريق).

بلديـة بوسعادة:

القيام بعملية امتصاص مياه الامطار داخل قبو منزل في طور الانجاز بحي 24 فيفري.

تم تسجيل تراكم مياه الأمطار على مستوى الأحياء التالية: الميطر ، حي 24 فيفري، حي 17جوان، حي سيدي سليمان، حي سليمان عميرات و حي لاكاداتو دون تسجيل خسائر.

بلدية سیدی عامر:

تراكم مياه الأمطار على مستوى حي 05 جويلية ومنطقة الساقية دون تسجيل خسائر.