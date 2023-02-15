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الجزائر

هذه حصيلة تدخلات فريق الإنقاذ الجزائري في تركيا وسوريا

الشروق أونلاين
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هذه حصيلة تدخلات فريق الإنقاذ الجزائري في تركيا وسوريا
ح.م
فريق الإنقاذ يصل إلى الجزائر قادما من أديامان التركية

بعد انتهاء مهمته الإنسانية، عاد ليلة الثلاثاء فريق الإنقاذ الجزائري من مدينة أديامان التركية ليكون بذلك قد ساهم في إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثث 96 آخرين.

وكان في استقبال فريق الإنقاذ بمطار بوفاريك العسكري وزير الداخلية إبراهيم مراد والمدير العام للحماية المدينة العقيد بوعلام بوغلاف.

وأبلغ الوزير مراد تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى كامل أعضاء فريق الإنقاذ نظير ما وصفه بالعمل الجبار والجليل الذي قاموا به.

من جهتها، كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن الحصيلة النهائية لتدخلات فرقها بكل من سوريا وتركيا منذ 6 فيفري 2023.

وقامت فرق الإغاثة بإنقاذ 13 شخصا وانتشال جثث 96 آخرين بتركيا، أما بسوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد وانتشال جثث 34 متوفي.

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