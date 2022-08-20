هذه حصيلة حرائق الغابات وحوادث المرور خلال 48 ساعة

كشف مصالح الحماية عن حصيلة تدخلاتها جراء حوادث المرور والغرق بالإضافة إلى حرائق الغابات، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان بيان للحماية “خلال الفترة الممتدة ما بين 18 الى 20 أوت 2022 سجلت وحدات الحماية المدنية 5377 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية”.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 350 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الأخيرة 8 وفيات وإصابة 523 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم التكفل بهم ونقلهم الى المصالح الاستشفائية.

كما سجلت المصالح ذاتها، خلال 48 ساعة الأخيرة وفاة 27 شخص غرقا منها 26 حالة وفاة في البحر منها 14 وفاة في الشواطئ الممنوعة و5 وفيات خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية على مستوى ولايات: عين تموشنت 3 أشخاص، ولاية مستغانم 3 أشخاص، ولاية تيبازة 4 أشخاص، ولاية الجزائر 3 أشخاص، ولاية بومرداس 3 أشخاص، ولاية سكيكدة 0 أشخاص، ولاية بجاية شخصين، ولاية الشلف شخصين، ولاية وهران شخص ولاية عنابة شخص، ولاية الطارف شخص الى جانب تسجيل وفاة مراهق في واد بولاية سكيكدة.

وبخصوص عمل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، فقد تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 51 حريق من الغطاء النباتي في كل من ولايات الطارف، بجاية، تيزي وزو، جيجل، عين تموشنت، سطيف، سكيكدة، بومرداس، عين الدفلى، تبسة، تلمسان، الشلف، المدية، سعيدة، وهران، غليزان ومعسكر، منها 28 حريق ( غابات، أدغال وأحراش) وكذا 23 حريق محاصيل زراعية.

وأدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ 846 هكتار غابات، (252 هكتار أدغال و12 هكتار أحراش) إلى جانب 650 حزمة تبن، 1189 شجرة مثمرة و44 نخلة.