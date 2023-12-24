هذه حصيلة حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الماضية

توفي 3 أشخاص و أصيب 177 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأضاف نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البليدة بوفاة شخص و إصابة 8 آخرين بجروح.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، يضيف البيان، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ29 شخصا مختنقين بأحادي أكسيد الكربون، المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات الماء.

كما تم تسجيل وفاة 3 أشخاص بأحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار (طابونة) داخل ورشة بناء، ببلدية و دائرة تمنراست.