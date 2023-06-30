هذه حصيلة سوق التأمينات في الجزائر خلال الثلاثي الأول من 2023

كشف المجلس الوطني للتأمينات أن سوق التأمينات بالجزائر حقق خلال الثلاثي الأول من 2023 رقم أعمال قدر بـ 47.5 مليار دج مقابل 45.5 مليار دج خلال نفس الفترة من 2022، مسجلا بذلك نموا بـ 4.6 بالمائة مع تواصل هيمنة فرع “التأمين على السيارات”.

وأوضح المجلس، في حصيلته الفصلية الخاصة بحصيلة نشاط القطاع، أن الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين بلغت 3ر17 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2023, مسجلة انخفاضا بنسبة 1.4 بالمائة, مقارنة بذات الفترة من سنة 2022, مشيرا الى ارتفاع هذه الحوادث بنسبة 8.4 بالمائة, بمجموع 372514 ملفا.

أما بالنسبة للتعويضات، فقد بلغت قيمتها 16.2مليار دج, وتمت تسوية ما مجموعه 264 ألف و439 ملفا (بما في ذلك 81 ملفا في إطار التأمين التكافلي)،حيث سجلت نموا بـ25.1 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2022 (أين بلغت 12.9مليار دج).

من جانبها ارتفعت قيمة الخسائر التي يتعين دفعها بنسبة 2 بالمائة، لتصل إلى إجمالي 99.7 مليار دج, بما في ذلك 11.2 مليون دج في إطار التأمين “تكافل عام”.

‎وتظهر الأرقام أيضا زيادة بنسبة 3.1 بالمائة في عدد الملفات التي تنتظر التسوية، حيث بلغت 1.412.093 ملفا, مقارنة بـ1.369010 ملفا خلال نفس الفترة من العام 2022.

إضافة الى ذلك، شهد معدل التسوية في سوق التأمين نموا بنسبة 8ر18 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي , وذلك راجع الى ارتفاع عدد الملفات التي تمت تسويتها ب33 بالمائة, حسب بيانات المجلس.

‎وعلى صعيد اخر، حقق انتاج التأمينات على الأضرار 7ر40 مليار دج, مقارنة بـ 8ر38 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2022, مسجلا نموا ب8ر4 بالمائة، ويعود ذلك الى الفروع الرئيسية للقطاع مثل “السيارات” و”الحرائق والمخاطر المتنوعة”، والتي تمثل حصصها 50 بالمائة و 45 بالمائة على التوالي من إجمالي الأقساط التأمينية التي تم تحصيلها من طرف شركات التأمين ضد الضرر.

من جانبه، حقق فرع “التأمين على السيارات” إجمالي إيرادات قدرها 3ر20 مليار دج حتى نهاية مارس الماضي ,بزيادة طفيفة ب2ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 , ممثلا نصف إجمالي إنجازات شركات التأمين.

كما بلغ رقم أعمال فرع “الحرائق و المخاطر المتنوعة “, 1ر17 مليار دج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة ب 7ر15 مليار دج خلال ذات الفترة من 2022, مسجلا بذلك زيادة ب1ر9 بالمائة. ويرجع ذلك بشكل أساسي الى نمو مخاطر البناء بنسبة 7ر78 بالمائة.

وبخصوص “تأمين النقل”، فقد شهد رقم اعماله ارتفاعا بـ 13.3 بالمائة, أي بحوالي 2.1 مليار دج, في حين ارتفع تأمين “الائتمان” بنسبة 3.1 بالمائة, ليبلغ رقم أعماله حوالي 780.3مليون دج، ناتج عن تطور فرع ” ائتمان الصادرات”و “الائتمان العقاري”.

من جهة أخرى، انخفض فرع “التأمين الفلاحي” الذي يمثل 1.1 بالمائة فقط من سوق التأمينات من الأضرار إلى 12.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023 , مقارنة بنفس الفترة من 2022.

أما بخصوص التأمين التكافلي, فقد بلغ رقم اعماله نهاية مارس الفارط 6ر28 مليون دج، نتيجة فرع التكافل العام (حوالي 27.5 مليون دج) والتكافل العائلي (1.1 مليون دج).

كما هيمن فرع السيارات على هذا التامين بنسبة90.9 بالمائة ويليه النقل والحرائق والمخاطر المتنوعة.

من جهة اخرى، حقق فرع التامين على الأشخاص رقم اعمال بـ 5.4 مليار دج، بزيادة قدرها 12.8 مقارنة بنفس الفترة من 2022 (4.7 مليار دج).

ونتج هذا الارتفاع عن جميع الفروع، وتحديدا “الاحتياط الجماعي”، الذي يمثل 52 بالمائة من انجازات النشاط والذي شهد زيادة بنسبة 9 بالمائة.

وبخصوص نشاط إعادة التأمين تراجع رقم اعمال الشركة الوطنية لإعادة التأمين خلال الأشهر الثلاثة من 2023 الى 1.4 مليار دج في الأعمال الدولية (-23 بالمائة) مقابل 1.8 مليار دج تم تحقيقها في نفس الفترة من السنة الماضية.