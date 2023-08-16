هذه حصيلة عمليات الجيش خلال أسبوع واحد

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الأسبوع الثاني من شهر أوت عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بتبسة، كان يحتوي على نضارتي ميدان وأغراض مختلفة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 27 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و80 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 1.3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و152131 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وإليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 75 شخصا وضبطت 7 مركبات و164 مولدا كهربائيا و100 مطرقة ضغط و05 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 9 أشخاص آخرين وضبط 3 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ4.3 طن بالإضافة إلى 6393 وحدة من مختلف المشروبات و46.8 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 11098 لتر بكل من تمنراست وسوق أهراس والوادي.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 108 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 370 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.