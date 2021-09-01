هذه حصيلة عمليات مفارز الجيش الوطني خلال أسبوع واحد

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية التي نفذتها مختلف الوحدات والمفارز في الفترة الممتدة مابين 25 إلى 31 أوت.

وأفاد بيان للوزارة أنه “في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أوت 2021 عديد العمليات”.

وأوضح أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا لعملية البحث والتمشيط التي قادتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 25 أوت 2021 بجبل مسعادة بالميلية، ولاية جيجل، والتي مكنت من إلقاء القبض على إرهابي خطير واسترجاع أسلحة نارية، أفضى إستغلال هذا المجرم إلى ضبط (03) بنادق صيد وتدمير ورشة لصناعة المتفجرات تحتوي على (13) قنبلة تقليدية الصنع”.

و”في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (05) تجار مخدرات وضبطت (11) قنطار و(51) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف (26) تاجر مخدرات آخرين وحجز (120) كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى (54989) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى”.

من جهة أخرى، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (107) أشخاص وضبطت (23) مركبة و(224) مولدا كهربائيا و(158) مطرقة ضغط و(07) أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (28,5) طن من خليط خام الذهب والحجارة و(04) أطنان من المواد الغذائية، في حين تم حجز (4745) وحدة من مختلف المشروبات و(1181) وحدة من مادة التبغ بكل من ورقلة وبسكرة. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (9639) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس”.

في سياق آخر ، “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (146) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (55) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتبسة وإن أمناس وبشار”.