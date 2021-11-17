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الجزائر

هذه حصيلة عمليات مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي

الشروق أونلاين
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هذه حصيلة عمليات مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن حصيلة التدخلات التي نفذتها وحدات ومفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي. 

وأفاد بيان للوزارة أنه “في سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (20) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(08) قناطير و(31,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (28) تاجر مخدرات بحوزتهم (27,5) كيلوغرام من نفس المادة و(50185) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (374) شخصا وضبطت (22) مركبة و(177) مولدا كهربائيا و(156) مطرقة ضغط و(06) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (56) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (29) شخصا آخر وحجز (07) بنادق صيد و(06) مسدسات آلية و(16822) خرطوشة خاصة ببنادق الصيد، و(226) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(25965) علبة من مادة التبغ و(19241) وحدة من مختلف المشروبات بكل من أدرار والوادي وبسكرة وإن أمناس والمسيلة ومستغانم. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (22175) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، “تم توقيف (124) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وأدرار وورقلة وتلمسان والطارف”.

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