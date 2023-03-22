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الجزائر

هذه حصيلة عمليات مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي

الشروق أونلاين
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هذه حصيلة عمليات مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي
ح.م
جانب من العملية

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن حصيلة التدخلات التي نفذتها وحدات ومفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 مارس 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني:

وتابع البيان أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (39) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بقنطارين (02) و(18) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (87401) قرص مهلوس.

وأضاف البيان أنه وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (635) شخصا وضبطت (23) مركبة و(205) مولدات كهربائية و(137) مطرقة ضغط و(07) أجهزة للكشف عن المعادن و(11) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (14) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد و(4,5) قناطير من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(16) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (98689) لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (132) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (220) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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