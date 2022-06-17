هذه حقيقة إغلاق عدة سفارات عربية ببغداد بسبب الأزمة

في ظلّ الأزمة السياسيّة الحادّة التي يعيشها العراق، ظهرت على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أن دولاً غربية وعربية سحبت في الأيام الماضية بعثاتها الدبلوماسية وأغلقت سفاراتها في بغداد. فما حقيقة الأمر؟

جاء في المنشور المتداول بصيغ عدّة على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر أن دولاً غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى دول عربية كالسعودية والكويت، سحبت بعثاتها الدبلوماسية من بغداد أو أغلقت سفاراتها هناك.

ويأتي ظهور هذه المنشورات في ظلّ أزمة سياسيّة حادّة يعيشها العراق، كان آخر فصولها استقالة نواب التيار الصدريّ البالغ عددهم 73 من البرلمان بعد ثمانية أشهر من المراوحة السياسية.

وقُدّمت هذه الاستقالات في الثاني عشر من شهر جوان الجاري، وهو اليوم نفسه الذي ظهرت فيه هذه المنشورات بحسب ما وقع عليه صحافيو فرانس برس.

ويملك الصدر كتلة وازنة في البرلمان، وبالتالي فإنّ استقالتها “ستولّد قناعة لدى أغلب القوى السياسية بأن هذا البرلمان لن يستمر”، بحسب ما قال خبراء لوكالة فرانس برس.

في هذا السياق، ظهرت هذه المنشورات عن إغلاق السفارات أو سحب البعثات الدبلوماسية من بغداد.

لكن هذه المنشورات غير صحيحة، فلا يمكن العثور على أي خبر من هذا النوع في أي مصدر ذي صدقيّة، سواء كان عراقياً أم أجنبياً، ولا أثر له على أي من الحسابات أو المنصّات التابعة للبعثات الأجنبية في بغداد.

إضافة إلى ذلك، نفى مصدر رسميّ عراقي صحّة هذه الأنباء، وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية لصحافيي وكالة فرانس برس في بغداد “هذه المعلومات غير صحيحة”.