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هذه حقيقة اختطاف صانعة محتوى عراقية في ليبيا

جواهر الشروق
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هذه حقيقة اختطاف صانعة محتوى عراقية في ليبيا
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عارضة الأزياء العراقية داليا فرهود

أعلنت وزارة الخارجية العراقية،أنها تتابع قضية صانعة محتوى عراقية اختطفت في ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الوزارة تتابع عن كثب السلطات الليبية لفهم ما حدث لفتاة عراقية اختطفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا والعراق أنباء عن اختطاف عارضة الأزياء العراقية، داليا فرهود من منزلها في مدينة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الليبية، فقد اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة فرهود من منزلها إلى جهة مجهولة، كما اتهم بعض النشطاء الميليشيات بالتورط، بحسب موقع “عراقي نيوز”.

وتعمل فرهود في مجال الموضة، كما أنها صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي،وانتقلت للعيش في ليبيا منذ عام 1998 بحسب ما أكدته في أحد تصريحاتها السابقة.

من جهته، نفى الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أحمد بن سالم، ما تم تداوله بشأنعملية الاختطاف، مؤكدا أن داليا محتجزة لدى الجهات المختصة، بتهمة تصوير إعلامية ليبية في مناسبة اجتماعية خاصة بدون حجاب، وأنه سيتمالتحقيق معها.

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