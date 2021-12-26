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جواهر

هذه حقيقة اعتزال غادة عبد الرازق الفن وارتدائها الحجاب!

نادية شريف
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هذه حقيقة اعتزال غادة عبد الرازق الفن وارتدائها الحجاب!

كشفت الفنانة المصرية، غادة عبد الرزاق، حقيقة اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب، بتأكيدها رغبتها في فعل ذلك من سنوات.

وقالت عبد الرزاق خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج صدى الملاعب المعروض على قناة mbc: “من 12 سنة كنت أريد أن ألتزم دينياً وأرتدي الحجاب وأبتعد عن الفن”.

وأضافت: “من 4 سنين فكرت أعتزل من كثر ما اتخنقت”.

ونشر الآغا تدوينة عبر حسابه على إنستغرام قال فيها: “استضفت فنانة وكسبت صديقة للعمر…هي شهادة بحق هذه المرأة (النجمة) التي قد يكون عيبها هو صدقها وصراحتها في زمن لم يعد يقبل سوى بالنفاق الذي صار يُدى (كياسة اجتماعية)…”.

وأضاف: “سيدة متواضعة جداً جداً رغم نجاحها وتألقها وتربعها على عرش الدراما، سيدة طيبة وبسيطة رغم كل مافيها من تعقيد وألم وأمل. شكراً غادة عبد الرازق”.

وعن اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي، قالت الفنانة: “لا تطلقوا أحكامكم على الناس…هو أكثر واحد يشعر بأنه ليس مرتاحاً، ولا أحد له دخل بدينك وشعورك، احنا مالناش دخل هو عايز يعمل إيه، متحكموش على حد، هو حر في حياته”.

كما كشفت غادة أيضاً أنّ شخصيتها كتومة للغاية وقالت: “أنا للأسف شخصية كتومة جداً، لكن أهلي يحسون بي، ويظلون يسألونني ما بكِ؟، وفي الآخر أعترف بكل حاجة”.

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