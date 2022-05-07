هذه حقيقة اقتحام مناصر مغربي لملعب مباراة الريال والسيتي

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر مشجعاً اخترق أرض الملعب خلال مباراة ناديي مانشستر سيتي وريال مدريد الأخيرة وهو يلوّح بعلم المغرب. إلا أنّ المشجّع في الحقيقة كان يحمل علم ألبانيا بحسب ما تظهر صورة وزّعتها وكالة فرانس برس.

تتضمّن المنشورات صورة يبدو أنّها ملتقطة من بثّ لمباراة كرة قدم ويظهر شخصٌ وسط الميدان يبدو أنّه من المشجّعين يحمل علماً يغلب عليه اللون الأحمر.

وقد جاء في النصّ المرافق للصورة “دخول مشجّع مغربي إلى رقعة الميدان و معه علم المغرب”.

ريال مدريد يقلب الطاولة على مانشستر سيتي

بدأ انتشار هذه الصورة بعد المباراة الدراماتيكيّة التي جمعت ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتاريخ الرابع من ماي 2022 على ملعب “سانتياغو بارنابيو” في مدريد.

وقد فاز ريال بالمباراة بقلبه الطاولة بهدفين قاتلين في الوقت الأصلي قبل أن يخرج منتصرًا 3-1 بعد التمديد، ليضرب موعدًا مع ليفربول الإنكليزي.

مشجّع يحمل علم ألبانيا

وقد شاهد صحافيّو خدمة الأخبار الرياضية في وكالة فرانس برس مشجعاً يحمل راية يدخل الملعب خلال المباراة بعد إعلان تمديد الوقت.

وتظهر صورة وزّعتها فرانس برس أنّ الراية التي يحملها المشجّع تعود لعلم ألبانيا لا المغرب.