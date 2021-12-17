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رياضة

هذه حقيقة التصريحات المتداولة لحكم مباراة الجزائر أمام قطر

سليم.ع
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هذه حقيقة التصريحات المتداولة لحكم مباراة الجزائر أمام قطر
ح.م
الحكم البولندي سيمون مارسينياك

زعمت الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقاء الجزائر أمام قطر، أن حكم المباراة البولندي سيمون مارسينياك، أكد تعرضه لضغوط من طرف القطريين.

ونسبت عدة صفحات وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، أن الحكم البولندي وعد بالكشف عن عديد الحقائق حول الضغط الذي تعرض له من طرف مسؤول قطري، طالبه بمساعدة “العنابي ” على تجاوز “الخضر”.

وأضافت المنشورات، أن الحكم تعرض للضغط أكثر بين الشوطين من قبل المسؤول القطري في غرفة تغيير الملابس، وقال له “إن كنت تريد الحضور في كأس العالم في قطر، لا يجب أن تعود تلك الآلاف من الجماهير دون انتصار”، وعرض عليه مبلغا خياليا.

وحسب موقع التحقق من الأخبار الزائفة “مسبار” فإن التصريحات التي نسبت للحكم سيمون مارسينياك، ليس لها أي أساس من الصحة، والتصريح الذي تم تداوله مختلق، ولم تنشره أي مصادر صحافية.

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