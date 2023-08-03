هذه حقيقة الخيار الضخم الذي يزن 50 كيلوغراما في الصين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادّعى مروجوه أنه لخيار ضخم في الصين، إلا أن الحقيقة أن الصور تتعلق بنوع من القرع الذي يُعرف بـ”البطيخ الشتوي”.

أظهر الفيديو ثمارا للخيار ثقيلة الوزن يتجاوز وزن الحبة الواحدة 50كيلوغراما، حيث يقوم العمال بحملها بصعوبة إلى الشاحنة.

وحظي المقطع المتداول على نطاق واسع، بأكثر من 14 ألف مشاركة، بالإضافة إلى آلاف التعليقات الساخرة، في حين نبه آخرون إلى كون الخيار خضع لتعديلات جينية، وهو ما يشكل خطرا على الصحة.

إلاأن عملية البحث التي تتبعها فريق تقصي الحقائق في وكالة “فرانس براس” أرشدت إلى أن المنتج هو نوع من القرع يسمى” القرع الشمعي” أو” البطيخ الشتوي”.

كما نشرت الوكالة صورا عدّة لهذه الثمرة التي تزرع في الصين ودول آسيوية أخرى وتستخدم في الطهي وتحضير العصائر.

وعادة ما يصل حجم هذه الثمار إلى أكبر مما هو ظاهر في الصورة التيوزّعتها فرانسبرس سنة 2007 لمسابقة أكبرثمرة “بطيخشتوي” خلال مهرجان زراعيّ في مقاطع جيانغسو الصينيّة.