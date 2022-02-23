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جواهر

هذه حقيقة الصورة المتداولة لتوأمين ملتصقين قبل وبعد عمليّة فصلهما!

جواهر الشروق
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هذه حقيقة الصورة المتداولة لتوأمين ملتصقين قبل وبعد عمليّة فصلهما!

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعوا أنّ الجزء الأول منها يظهر توأمين متصلين عند الرأس، وأن الجزء الثاني يظهرهما بعد سنوات من عمليّة فصلهما وهما يكملان حياتهما بشكلٍ طبيعيّ.

تظهر الصورة في القسم الأعلى توأماً متصلاً عند الرأس في الأشهر الأولى من العمر، أمّا القسم الثاني فيُظهر شابّين يبدو أنّهما توأم يقفان منفصيلن أمام سيّارة.

وجاء في التعليق المرافق: “عندما يكون العلم في خدمة البشر”، في إشارة إلى أنّ الصورة تجمع حالتي قبل عمليّة الفصل وبعدها.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح، فالصورة الأولى تظهر توأماً من أنثيين هما تاتيانا وكريستا هوغان ولدتا في كندا سنة 2006 وقد التقطت الصورة المستخدمة لهما عام 2007.

وتبلغ الفتاتان من العمر الآن 16 عاماً ولم تفصلا بعد الولادة.

أمّا الصورة الثانية فسبق أن نُشرت في سياق مضلّل آخر وتحقّقت منها مواقع أجنبيّة متخصّصة في تدقيق الأخبار، وأشارت إلى أنّها تعود لشابّين أميركيين كرايمر وكارسون غورملي، وهما توأمان لكن لم يكونا متّصلين أصلاً عند الولادة.

ويمكن العثور على مقالٍ يتحدّث عن الشابّين، إلا أنّ النسخة المؤرشفة منه لا تظهر فيها الصور، التي يمكن مشاهدتها في نتائج البحث في موقع TinEye.

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