هذه حقيقة الصورة المتداولة لجزائريات يعرضن أنفسهن للزواج دون مهر!

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتيات مجتمعات، قيل إنهن جزائريات أطلقن حملة لمساعدة الشباب على الزواج.

وقال مروجو المنشور إن فتيات جزائريات أطلق حملة بشعار: “تزوجني دون مهر” للتقليل من نسبة العنوسة في المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب ما أفاد تقرير نشره موقع “مسبار” المتخصص في التحقق من صحة الأخبار فإن ما تم تداوله مضلل والصورة أصلا ليست من الجزائر.

وأضاف إن فريق التقصي عثر على الصورة منشورة منذ جانفي 2020 وتعود لخريجات كليّة التربية في جامعة طرطوس السوريّة.