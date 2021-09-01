-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية عبر 20 ولاية
جواهر

هذه حقيقة الصورة المتداولة لجزائريات يعرضن أنفسهن للزواج دون مهر!

نادية شريف
  • 6795
  • 1
هذه حقيقة الصورة المتداولة لجزائريات يعرضن أنفسهن للزواج دون مهر!

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتيات مجتمعات، قيل إنهن جزائريات أطلقن حملة لمساعدة الشباب على الزواج.

وقال مروجو المنشور إن فتيات جزائريات أطلق حملة بشعار: “تزوجني دون مهر” للتقليل من نسبة العنوسة في المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب ما أفاد تقرير نشره موقع “مسبار” المتخصص في التحقق من صحة الأخبار فإن ما تم تداوله مضلل والصورة أصلا ليست من الجزائر.

وأضاف إن فريق التقصي عثر على الصورة منشورة منذ جانفي 2020 وتعود لخريجات كليّة التربية في جامعة طرطوس السوريّة.

مقالات ذات صلة
حقيقة كيد النساء في القرآن الكريم.. أستاذ في فلسفة الدين يوضّح

حقيقة كيد النساء في القرآن الكريم.. أستاذ في فلسفة الدين يوضّح

هذه حلول للتعايش مع الزوجة المهيمنة

هذه حلول للتعايش مع الزوجة المهيمنة

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز بمستشفى سويسري؟

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز بمستشفى سويسري؟

لافروف: هكذا يجب أن تكون زوجة الدبلوماسي

لافروف: هكذا يجب أن تكون زوجة الدبلوماسي

دراسة أمريكية: هذه الصفة في المرأة تجعل الزواج أكثر سعادة!

دراسة أمريكية: هذه الصفة في المرأة تجعل الزواج أكثر سعادة!

أبناء لآبائهم :”لن أسامحك يا أبي…لن أحضر جنازتك”!

أبناء لآبائهم :”لن أسامحك يا أبي…لن أحضر جنازتك”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • استفسار،

    وهل يشرع الزواج دون مهر. قلوا تخفيض المهر.

    4

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد