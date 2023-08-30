هذه حقيقة الصورة المتداولة لحي فقير على شكل وجه إنسان!

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنّها تظهر لقطة عفويّة لحيّ سكنيّ فقير يبدو على شكل وجه إنسان.

وجاء في التعليق المرافق: “لقطة عفوية لمصوّر لحيّ سكني بائس، ولكنّ عدسته قدمت صورة رائعة مرشحة للعديد من الجوائز”.

حظيت الصورة بآلاف المشاركات على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وآلاف التعليقات المشيدة بـ”إبداع المصوّر”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذه الصورة ليست حقيقيّة بل مولّدة باستخدام برامج تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أن البحث أرشد إليها منشورة على حسابٍ في موقع إكس (تويتر سابقاً) يشير إلى أنّها مصمّمة باستخدام برنامجي ذكاء اصطناعي في حسابٍ على موقع ريديت.

وبالفعل عند معاينة الحساب المذكور، يمكن العثور على الصورة نفسها، ضمن مجموعة تهتمّ بشؤون البرازيل.

وقد أشار صاحبها في تعليقٍ إلى أنّه أنتجها باستخدام برنامجي ذكاء اصطناعي لتوليد وتعديل الصور هما Stable Diffusion وControlNet.

ويمكن العثور على تصاميم مشابهة في حسابه على موقع ريديت يعمد من خلالها إلى إضافة ملامح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى صورٍ تجسّد أحياء فقيرة أو حرائق غابات.