هذه حقيقة الصورة المتداولة لرضيع بلحية بيضاء!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرضيع بلحية بيضاء وزعموا أنها حقيقية، إلا أن الامر لا يعدو أن يكون تركيبا باستعمال تطبيق خاص.

حظيت الصورة بنحو 20 ألف مشاركة، وآلاف التعليقات،حيث يظهر فيها رضيع حديث الولادة بلحية بيضاء، وأضيفت إلى الصورة تلاوة للآية الكريمة (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ).

ولم يخف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تعجبهم من ولادة طفل بهذه الحالة، بينما استاء البعض الآخر من استخدام آية قرآنية مع صورة مزيفة.

وتمكن فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة فرنس برس من كشف حقيقة الصورة التي أثبت أنها معدّلة باستخدام تطبيق يضيف علامات التقدّم في السنّ إلى الصور.

كما أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة من الصورة منشورة في مدوّنة إلى جانب صور لأطفال آخرين.

وللتحقق من ذلك، حمّل صحافيّو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في فرانس برس، الصورة على تطبيق Face App، مع إضافة تأثيرات التقدّم في السنّ، فجاءت النتيجة مطابقة تماما للصورة المستخدمة في المنشورات المضلّلة.