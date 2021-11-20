هذه حقيقة الصورة المتداولة للفتاة المتوفاة بعد هدف محرز أمام بوركينافاسو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بالأبيض والأسود، على أنها للفتاة التي توفيت في البليدة بسكتة قلبية، بعد الهدف الأول لرياض محرز في مباراة بوركينافاسو، الثلاثاء الماضي، غير أن الحقيقة غير ذلك، والصورة المتداولة لا تمت بصلة للفتاة الجزائرية المتوفاة.

و أكدت خدمة تقصي الحقائق لوكالة “فرانس براس” أن الصورة المتداولة والتي تظهر فيها فتاة جالسة وهي بصدد الكتابة، هي صورة لعالمة الرياضيات روث لورانس، التقطت لها سنة 1984، عندما كانت في الثالثة عشر من عمرها.

وأضافت خدمة تقصي الحقائق لوكالة “فرانس براس” : “أظهر التفتيش عن الصورة المتداولة عبر محرّكات البحث أنها منشورة على مواقع لتخزين الصور، والتقطت سنة 1984، وتعود للفتاة راث لورانس، أحد عباقرة الرياضيات آنذاك”.