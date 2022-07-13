هذه حقيقة الصورة المتداولة لمصارع أمريكي وهو يوزع لحوم عيد الأضحى

مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها للمصارع الأميركي بروك ليسنر وهو يحضّر لحوماً لتوزيعها بمناسبة عيد الأضحى.

يظهر في الصورة المصارع الأميركي الشهير بروك ليسنر وهو يقطّع اللحوم.

وجاء في التعليق المرافق “المصارع العالمي بروك ليسنر قام بذبح بقرة ووزعها على المسلمين في مساجد أميركا بمناسبة عيد الأضحى”.

حصد المنشور مئات المشاركات والتعليقات على فيسبوك وتويتر.

إلا أن الادعاء غير صحيح

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الصورة منشورة على صفحة The Bearded Butchers (الجزارون الملتحون) في فيسبوك بتاريخ 12 جويلية 2021.

وجاء في التعليق المرافق “بروك ليسنر ينضم إلى الجزارين الملتحيين!”، وهما أخوان يديران متجراً للحوم في ولاية أوهايو الأميركيّة، يلقى رواجاً على منصات مواقع التواصل.

وقد نشر فيديو يوثّق زيارة ليسنر على يوتيوب في 14 جويلية 2021.

المصدر: فرانس برس