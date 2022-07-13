-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

هذه حقيقة الصورة المتداولة لمصارع أمريكي وهو يوزع لحوم عيد الأضحى

الشروق أونلاين
  • 924
  • 0
هذه حقيقة الصورة المتداولة لمصارع أمريكي وهو يوزع لحوم عيد الأضحى
أرشيف

مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها للمصارع الأميركي بروك ليسنر وهو يحضّر لحوماً لتوزيعها بمناسبة عيد الأضحى. 

يظهر في الصورة المصارع الأميركي الشهير بروك ليسنر وهو يقطّع اللحوم.

وجاء في التعليق المرافق “المصارع العالمي بروك ليسنر قام بذبح بقرة ووزعها على المسلمين في مساجد أميركا بمناسبة عيد الأضحى”.

حصد المنشور مئات المشاركات والتعليقات على فيسبوك وتويتر.

إلا أن الادعاء غير صحيح

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الصورة منشورة على صفحة  The Bearded Butchers  (الجزارون الملتحون) في فيسبوك بتاريخ 12 جويلية 2021.

وجاء في التعليق المرافق “بروك ليسنر ينضم إلى الجزارين الملتحيين!”، وهما أخوان يديران متجراً للحوم في ولاية أوهايو الأميركيّة، يلقى رواجاً على منصات مواقع التواصل.

وقد نشر فيديو يوثّق زيارة ليسنر على يوتيوب في 14 جويلية 2021.

المصدر: فرانس برس

مقالات ذات صلة
عرض “ميطافيرس” ونجوم عالميون في طبعة ديسمبر المقبل

عرض “ميطافيرس” ونجوم عالميون في طبعة ديسمبر المقبل

بالفيديو.. مذيعة تصفع شابا على المباشر

بالفيديو.. مذيعة تصفع شابا على المباشر

هل صادرت ألمانيا كباشا موجهة للنحر في عيد الأضحى؟

هل صادرت ألمانيا كباشا موجهة للنحر في عيد الأضحى؟

أوكرانيا تستدعي سفير كندا للاحتجاج

أوكرانيا تستدعي سفير كندا للاحتجاج

سأعود في سبتمبر وهذه قصتي مع نجوم الراي

سأعود في سبتمبر وهذه قصتي مع نجوم الراي

منظر للقمر “لا يُفوّت” في الجزائر.. ليلة هذا الأربعاء

منظر للقمر “لا يُفوّت” في الجزائر.. ليلة هذا الأربعاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد