هذه حقيقة الصور المتداولة لأطول خطوبة في التاريخ استمرت 67 عاما!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورة لمسنّين من المكسيك وهما بثياب الزفاف، وقالوا بأنهما تزوجا بعد خطوبة استمرت 67 عاما!

وقال ناشطون بأن المكسيكي “راكيل جوناس” قرر أخيرا الزواج من حبيبته “أديلا نوييغا” بعد أطول فترة خطوبة عرفها العالم.

وتفاعل الكثيرون مع الصور المتداولة، وعلقوا بسخرية على الموضوع الذي تم مشاركته على نطاق واسع عبر مختلف المنصات.

وبحسب ما أفاد موقع المسبار في تقرير حول صحة الأخبار، فإن الصورة تعود لعام 2013، وهي لعروسين من باراغواي، وليس من المكسيك.

وأضاف التقرير بأن الزوج يدعى “خوسيه مانيول رييلا” وعمره وقت التقاط الصورة 103 عامًا، والزوجة هي “مارتينا لوبيز” وعمرها آنذاك 99 عامًا، وهما متزوجان منذ 80 عامًا ولديهم 8 أبناء و50 حفيدًا و35 من أبناء الأحفاد.

وبحسب ما تداولت وسائل إعلام فإن الصورة تُظهر مراسم زواجهم دينيًّا على يد أحد القساوسة، وقد سبق لهما الزواج مدنيًّا قبل 50 سنة.

وصرح العروسان بأنهما قررا إقامة مراسم الزواج الديني أخيرا، بناء على رغبة أبنائهما.

يذكر أن أطول خطوبة في التاريخ استمرّت لـ67 عامًا في المكسيك، وتزوّج العروسان، أوكتافيو غيلان وأدريانا مارتينيز، عام 1969، وقد تم تسجيلها في كتاب غينيس.