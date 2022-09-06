هذه حقيقة الغارات المصرية الجديدة على الحدود الليبية

نشرت صفحات وحسابات مصريّة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه لغارات مصريّة حديثة استهدفت مناطق على الحدود مع ليبيا.

يُظهر الفيديو آليات عسكريّة ومدرّعات وطائرات نفاثة وحربية، ويُسمع صوت يُعلن “تنفيذ ضربات جوية مركّزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية”.

وأرفق الفيديو بتعليق “القوات الجويّة توجّه ضربة صاروخيّة على الحدود الليبية”.

ووفقاً لصحافيي مكتب وكالة فرانس برس في القاهرة، فإن ظهور هذا الخبر على موقع التواصل لا يأتي في أي سياق مشابه، إذ لم تعلن السلطات المصريّة في الآونة الأخيرة عن أي عملية من هذا النوع على الحدود مع ليبيا.

حقيقة الفيديو

إثر ذلك، أرشد التفتيش عن الفيديو باستخدام محرّكات البحث أنه لا يصوّر عملية عسكرية مصرية جديدة على الحدود مع ليبيا.

فالفيديو منشور في الحادي عشر من ماي الماضي على قناة وزارة الدفاع المصريّة على يوتيوب، ومنشور أيضاً على الصفحة الرسميّة للمتحدّث العسكري للقوات المسلّحة في التاريخ نفسه، ما ينفي أن يكون الفيديو حديثاً مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.

ويُظهر الفيديو – وفقاً للسلطات المصريّة – عملية عسكريّة استهدفت مجموعات مسلّحة متشدّدة في شمال سيناء، وليس على الحدود الليبية.

جاء ذلك بعد هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية أوقع 11 قتيلاً في صفوف الجيش المصريّ في سيناء.

المصدر: فرانس برس