هذه حقيقة الفيديو الذي أظهر شمس البارودي في مطعم مصري

فوجئت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي بانتشار مقطع فيديو تظهر فيه مع زوجها الفنان حسن يوسف في أحد المطاعم.

وكشفت البارودي في تصريح لصحيفة ” اليوم السابع ” أن هذا الفيديو تم تصويره قبل سنة، حيث دعاها ابن أختها مع حسن يوسف للمطعم بمناسبة عيد زواجهما.

وأوضحت الفنانة المعتزلة أن ابن شقيقتها المهندس عبد الرحمن اتفق مع صاحب المطعم على تخصيص مكان هادئ لهم حتى لا يتزاحم عليهم الناس، وعندما عرف بأن الزبونين القادمين هما شمس البارودي وزوجها، أحضر فرقة موسيقية لاستقبالهما استقبالا حارا، واستأذن حسن يوسف في التصوير فوافق تعاطفا معه لأنه أخبرهما أنه يريد أن يسعد والدته بمشاهدة الفنانين في مطعمه.

وتابعت شمس البارودي، قائلة إنها ترفض التصوير إلا للضرورة، ولكن وجدت نفسها في موقف محرج في ذلك اليوم، وشدّدت على صاحب المطعم أن لا يشاهد الفيديو إلا والدته.

وأكدت البارودي للصحيفة أن صاحب المطعم نشر الفيديو بعد عدة أشهر من زيارتهما له، وعندما عاتبه حسن يوسف بعد أن عرف بالأمر اعتذر منه وقام بحذفه، ولكنهما تفاجآ به منتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

وكشفت الفنانة المعتزلة أنها أرادت أن توضح أنها وزوجها لم يقوما بدعاية للمطعم كما قد يظن البعض، مؤكدة على أنها أصبحت تخشى من الذهاب إلى الأماكن العامة باستثناء النادي الذي يمتلكون فيه العضوية، وحتى الأعضاء يلتقطون معهم الصور بشكل خاص بدون نشر.

واختتمت البارودي كلامها أنها رفضت الملايين للظهور في البرامج، فكيف تقوم بدعاية لمطعم؟!.