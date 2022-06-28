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هذه حقيقة الفيديو الذي يظهر حريقا في محطة تسييل الغاز بوهران

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة الفيديو الذي يظهر حريقا في محطة تسييل الغاز بوهران
أرشيف

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنه يتعلق بحريق في محطة تسييل الغاز بوهران.

واستغل مروجو الفيديو حدوث زلزال بالمدينة التي تحتضن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبلغت شدته 5.1 درجات، ليثيروا الهلع بين المواطنين.

وأظهر الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي ألسنة لهب ضخمة تخرج مما يبدو مصنعا ليلا، وأرفقت الصورة بتعليق قصير جاء فيه “مخازن محطة نفطال بأرزيو وهران.. زلزال ثم حريق…نأل الله العافية والسلامة”.

وسرعان ما كشفت خدمة تقصي الأخبار في وكالة “فرنس براس” حقيقة الفيديو الذي قامت بتقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشورا في صفحات جزائرية مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى جويلية 2019، وهو الحريق الذي طال منشأة تابعة لشركة سونطراك.   وقد جاء في النصوص المرافقة مع الفيديو القديم أن الحريق حدث في  مركب تمييع الغاز GNL1 في المنطقة الصناعية أرزيو، حيث أسفر عن إصابة شخصين بحروق.

يذكر أن الزلزال الذي وقع على بعد 12 كلم شمالي منطقة قديل بولاية وهران قبل يومين، لم يخلف أي خسائر بشرية سوى أضرار مادية بسيطة، وتبعته هزتان ارتداديتان بقوة 3,2 و4 درجات حسب المركز الجزائري للفلك.

وقد عزا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حدوث هذا الزلزال القوي إلى “عين” أصابت وهران بعد حفل الافتتاح الناجح لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

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