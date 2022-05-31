هذه حقيقة الفيديو المتداول حول ظهور حوت الأوركا الخطير بالسواحل الجزائرية

آلاف المشاركات والتعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروه أنه لحوت خطير يدعى “الأوركا”، عثر عليه على شواطئ عين تموشنت في الجزائر.

يظهر في الفيديو حوت ضخم في البحر. ويمكن سماع صوت رجل يقول “سبحان الله في الجزائر في تموشنت”.

وجاء في التعليق المرافق “حوت الأوركا يظهر في شواطئ عين تموشنت من أخطر أنواع الحيتان”، حاصداً آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك.

وأرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى هذا الموقع الذي نشر الفيديو في العاشر من جانفي 2020 على أنه مصوّر في نيوزيلندا.

وأشار الموقع إلى أن الصياد الذي التقط الفيديو يدعى Jack Vallings.

ونقلت خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس إنه تم العثور على النسخة الأصلية من الفيديو منشورة على صفحة Jack Vallings في موقع فيسبوك في الأول من جانفي 2020.

ويمكن سماع في خلفية الفيديو أشخاص يتحدثون باللغة الإنكليزية، ما يدلّ إلى أن ناشري النسخة المتداولة عمدوا إلى تركيبه ليبدو أنه ملتقط فعلاً في الجزائر.

دخول حيتان الأوركا للسواحل الجزائرية.. وزارة الصيد توضح

ويوم 28 ماي 2022، أكدت وزارة الصيد البحري أن الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول دخول حيتان الأوركا للسواحل الجزائرية غير صحيحة.

وطمأنت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه لا يوجد خطر على الصيادين أو المصطافين عكس ما روجت له بعض الصفحات.

من جهتها قالت مديرية الصيد البحري لولاية مستغانم أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور حيتان الاوركا بالمنطقة لا أساس له من الصحة و لم يتم تسجيل أي حالة دخول هذا النوع من الحيتان، مستدلة بتأكيد المهنيين.