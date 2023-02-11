-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هذه حقيقة الفيديو المتداول حول فرار مصلين من المسجد خلال زلزال تركيا

الشروق أونلاين
  • 446
  • 0
هذه حقيقة الفيديو المتداول حول فرار مصلين من المسجد خلال زلزال تركيا
أرشيف

بعد أيام من تعرض تركيا وسوريا لزلزال مدمّر أودى بحياة أكثر من 21 ألف شخص، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مصلين في مسجد أثناء هزة أرضية مع القول صراحةً أو تلميحاً أنه يصوّر مشاهد من الزلزال الأخير.

يظهر في الفيديو الذي صورّته كاميرا مراقبة داخل مسجد مجموعة من المصلّين وهم يؤدّون الصلاة قبل أن تهتزّ بهم الأرض ليسارع بعضهم إلى الهروب، ويبقى البعض الآخر في مكانه.

وقال ناشرو الفيديو إنه يُصور “لحظة الزلزال أثناء الصلاة في أحد المساجد في تركيا”.

ويأتي تداول هذا الفيديو بعد أيام من تعرّض تركيا وسوريا لزلزال مدمّر تسبّب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص، مع تراجع الأمل في العثور على ناجين.

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو لم يُصوّر خلال الزلزال الأخير في تركيا.

ففي بعض النّسخ المتداولة بجودة أفضل تظهر كلمة “Depan” أسفل المقطع والتي تعني “أمام” باللغة الأندونيسية.

على ضوء ذلك، مكّن البحث باستعمال كلمات مفتاحية باللغة الإندونيسية مثل “صلاة مسجد زلزال” من العثور على الفيديو نفسه منشوراً على يوتيوب في الخامس من شهر أوت من سنة 2018.

وقال الحساب الذي نشر الفيديو -وهو لإذاعة إندونيسية- إنه يُظهر مشهداً لزلزال ضرب في لومبوك.

وبالفعل، شهدت جزيرة لومبوك الإندونيسية في ذلك التاريخ زلزالاً بقوة سبع درجات أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص.

المصدر: فرانس برس

مقالات ذات صلة
بلدية برشلونة تجمد علاقاتها مع اسرائيل لهذا السبب

بلدية برشلونة تجمد علاقاتها مع اسرائيل لهذا السبب

برنامج بيغاوسوس: لجنة في البرلمان الأوروبي تفتح ملف المغرب (فيديو)

برنامج بيغاوسوس: لجنة في البرلمان الأوروبي تفتح ملف المغرب (فيديو)

البوليساريو تحتج على تقرير أوروبي حول ثروات الصحراء الغربية

البوليساريو تحتج على تقرير أوروبي حول ثروات الصحراء الغربية

الرئيس التركي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 21.043 قتيل

الرئيس التركي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 21.043 قتيل

ترامب يعود إلى فايسبوك وأنستغرام تحضيرا لهذا الموعد

ترامب يعود إلى فايسبوك وأنستغرام تحضيرا لهذا الموعد

بالفيديو: قتيلان وجرحى وسط المستوطنين في عملية دهس بالقدس

بالفيديو: قتيلان وجرحى وسط المستوطنين في عملية دهس بالقدس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد