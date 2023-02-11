هذه حقيقة الفيديو المتداول حول فرار مصلين من المسجد خلال زلزال تركيا

بعد أيام من تعرض تركيا وسوريا لزلزال مدمّر أودى بحياة أكثر من 21 ألف شخص، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مصلين في مسجد أثناء هزة أرضية مع القول صراحةً أو تلميحاً أنه يصوّر مشاهد من الزلزال الأخير.

يظهر في الفيديو الذي صورّته كاميرا مراقبة داخل مسجد مجموعة من المصلّين وهم يؤدّون الصلاة قبل أن تهتزّ بهم الأرض ليسارع بعضهم إلى الهروب، ويبقى البعض الآخر في مكانه.

وقال ناشرو الفيديو إنه يُصور “لحظة الزلزال أثناء الصلاة في أحد المساجد في تركيا”.

ويأتي تداول هذا الفيديو بعد أيام من تعرّض تركيا وسوريا لزلزال مدمّر تسبّب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص، مع تراجع الأمل في العثور على ناجين.

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو لم يُصوّر خلال الزلزال الأخير في تركيا.

ففي بعض النّسخ المتداولة بجودة أفضل تظهر كلمة “Depan” أسفل المقطع والتي تعني “أمام” باللغة الأندونيسية.

على ضوء ذلك، مكّن البحث باستعمال كلمات مفتاحية باللغة الإندونيسية مثل “صلاة مسجد زلزال” من العثور على الفيديو نفسه منشوراً على يوتيوب في الخامس من شهر أوت من سنة 2018.

وقال الحساب الذي نشر الفيديو -وهو لإذاعة إندونيسية- إنه يُظهر مشهداً لزلزال ضرب في لومبوك.

وبالفعل، شهدت جزيرة لومبوك الإندونيسية في ذلك التاريخ زلزالاً بقوة سبع درجات أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص.

المصدر: فرانس برس