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هذه حقيقة الفيديو المتداول حول قصف روسيا لمقر وزارة الدفاع الأوكرانية

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة الفيديو المتداول حول قصف روسيا لمقر وزارة الدفاع الأوكرانية
أرشيف
لقطة من الفيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفترض أنه يعرض لحظة قصف مبنى وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف.

لكن الفيديو حسب ما رصده فريق التدقيق في وكالة الأنباء الفرنسية. يعود في الحقيقة إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في قطاع غزّة بفلسطين المحتلّة شهر ماي الماضي.

ويظهر الفيديو المتداول مشاهد لقصف عنيف يتعرّض له مبنى مرتفع، قبل انهياره بشكل كامل. فيما بقي مصّور صحفي صامدا على سطح المبنى ليلتقط صورا للعدوان.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنّ الفيديو الذي أعادت نشره عدّة حسابات على مواقع التواصل بينها حسابات لصحفيين وإعلاميين، لا علاقة له بأوكرانيا.

ويعود الفيديو في الواقع إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة في ماي الماضي. وقد تناقلته آنذاك عدّة وسائل إعلام عربية ودولية.

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